В Челябинской области 40-летнюю женщину подозревают в убийстве маленькой дочери, об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мать осталась дома с 5-летней дочкой одна. Муж ушел по делам, взрослый сын живет отдельно от родителей.

По неустановленной пока причине она ударила пятилетнюю дочь ножом. Затем женщина позвонила родным, а потом попыталась нанести увечья и себе, однако ее остановили прибежавшие в квартиру родственники. Врачи скорой помощи увезли пострадавшую девочку в больницу, но спасти ее не удалось, малышка умерла.

По предварительным данным, у подозреваемой была диагностирована депрессия из-за полученной ранее травмы, также у нее постоянно болела голова.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего.