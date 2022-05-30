Банк «Открытие» снижает ставки по кредитам для предпринимателей второй раз за месяц

После снижении ключевой ставки банк «Открытие» одним из первых на рынке снижает ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса. С 30 мая по невозобновляемой кредитной линии и единоразовым кредитам минимальная ставка составит 12,5%, по возобновляемой кредитной линии и овердрафту – 13%.

Наряду с пониженной ставкой банк предлагает предпринимателям и другие выгодные условия по кредитам – средства для развития бизнеса на любые цели можно получить без дополнительных комиссий и ограничений по сумме. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств составляет 5 лет, на инвестиционные цели – 15.

Кроме того, в банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 10 миллионов рублей. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка.

Заявку на кредиты банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса можно подать онлайн.