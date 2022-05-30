В батутном центре во Всеволжске мужчине зарезал бывшую возлюбленную прямо на глазах у ее сына, об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

31-летний мужчина ранее был судим трижды. Он явился в батутный парк, где работает его бывшая девушка, и начал устраивать с ней разборки. 35-летняя работница парка в этот день взяла с собой 11-летнего сына, которого не с кем было оставить. Он стал свидетелем кровавой драмы.

Мужчина всадил в грудь женщины нож. Она смогла добраться до соседнего помещения, в котором располагается компьютерный клуб, и попросить помощи. Однако полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, поэтому приехавшие медики уже ничего не смогли сделать.

Полицейские оперативно установили личность нападавшего, его сейчас ищут.