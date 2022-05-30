Верховный суд РТ принял решение о смягчении приговора, ранее вынесенного учительнице из Набережных Челнов, которая на почве ревности с ножом набросилась на 17-летнего любовника.

До этого ей дали 6,5 лет колонии, Верховный суд Татарстана уменьшил этот срок на 1,5 года - до 5 лет.

Во время следствия было установлено, что учительница вменяема. А с ножом на любовника набросилась на почве ревности, после чего нанесла увечья и себе. Обоих удалось спасти.

Учительница недавно окончила педколледж и успела немного поработать в городской школе № 41. На нее успели пожаловаться родители, а одного из детей успели перевести в другой класс.