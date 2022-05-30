В Республике Татарстан наблюдается существенный дефицит рабочей силы, об этом заявила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. Сильнее всего нехватка рабочих рук ощущается, по ее словам, в промышленной сфере.

"У нас по инженерным специальностям порядка тысячи вакансий, причем разных специальностей. Уровень оплаты – от 60 до 70 тысяч рублей. И это выставляет новые требования к системе образования. Мы сегодня говорим о профессионалитете, то есть о сокращении периода подготовки кадров", - отметила чиновница.

В ресурсных центрах, заявила Зарипова, можно быстро обучиться на востребованные специальности, а договор с предприятием будет гарантом того, что молодой специалисты после окончания учебы будет обеспечен работой.

Перед республикой также стоит цель – 75 % из числа тех людей, которые прошли подготовку, должны гарантированно пойти работать по специальности. В прошлом году эта цифра достигла 80 %.