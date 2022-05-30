Неизвестные лица в Казани попытались сегодня сорвать школьные экзамены, разослав в учебные заведения сообщения о минированиях. Послания получили те школы, где было запланировано проведение экзаменов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Очередной день принёс нам очередные сообщения с угрозами о минировании, поступившие на почты нескольких школ. Отметим, что все школы, в которых запланировано проведение экзаменов, накануне уже были проверены специалистами. Руководители действуют по инструкции. Спасибо всем за понимание и бдительность!" — говорится в сообщении мэрии.

В последнее время подобные сообщения поступают в школы Казани часто. Вычислить злоумышленников правоохранителям пока не удалось.