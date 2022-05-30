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билайн предлагает взять Wi-Fi за город со скидкой 70%

30.05.2022, 10:12 prokazan.ru

С началом дачного сезона многие татарстанцы отправляются за город – на дачи, в частные дома или в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.

Отправляясь отдыхать или в поездку по республике, многие рассчитывают оставаться на связи с близкими, а также сохранять доступ к нужным данным или онлайн-развлечениям. Однако зачастую проводной интернет за городом отсутствует, и в таком случае на выручку приходит мобильная сеть.

билайн как раз запустил специальное летнее предложение, которое может пригодится тем, кто хочет пользоваться связью за городом – 70% скидка на ежемесячную абонентскую плату в течение 3-х месяцев в тарифе для роутера или USB-модема «Интернет LIVE».

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключиться на тарифный план «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца вперёд с учетом скидки. Эти средства* поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу. По завершении 3-х месяцев скидка отключится, и оплата будет производиться по обычной стоимости. Подключиться на тариф на этих условиях могут новые клиенты билайн до 31 августа**. Подробности предложения – на сайте.

Через роутер интернет можно раздавать по Wi-Fi сразу на несколько устройств – смартфоны, ноутбуки, планшеты и т.п. Это особенно удобно для тех, кто едет на отдых с семьёй или большой компанией. В ряде ситуаций может быть удобнее использовать Wi-Fi-роутер или модем, чем раздавать интернет со смартфона. У смартфона может быть достаточно небольшой радиус действия, при этом во время звонка мобильный интернет может отключиться. Также у смартфона могут быть и ограничения по количеству одновременно подключенных устройств.

* за вычетом 1 дня

** с 26.05.2022 по 31.08.2022 предоставляется скидка 70% на абон. плату по тарифу в ряде регионов новым абонентам тарифа «Интернет LIVE» с пакетом 60 ГБ при единовременной оплате суммы, равной размеру абон. платы за 3 мес. со скидкой. Сумма зачисляется на бонусный баланс в виде бонусов (за вычетом 1 дня). Организатор и условия – на beeline.ru. «LIVE» – «прямой эфир».

 

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Начал насиловать ребенка, когда ему было 3 года: Отчим надругался над падчерицей в течение 14 лет
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21-летний сын воспитательницы шарил под одеялами девочек в детсаду и хватал их за интимные места
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Подпер входную дверь и поджег дом: Мужчина хотел заживо сжечь бывшую сожительницу с детьми
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Остался наедине с падчерицей и растлил: Мать 11-летней девочки заявила на мужа в полицию
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Певцам детского хора внезапно стало плохо во время концерта в филармонии
00:01, 26.05.2022
Спокойно стоял и смотрел, как они не могут выбраться: мужчина поджег дом с экс-женой и детьми внутри
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Тела двоих родных братьев обнаружили около жилого дома
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В коллекторе рядом со строящимся домом нашли 3 тела: Личности умерших и давность смерти выясняются
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От бакалавриата и магистратуры в России хотят отказаться: Чем заменят Болонскую систему образования?
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Тела трех человек нашли в коллекторе у строящегося дома
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
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Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
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Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью