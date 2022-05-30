В связи с проведением весенней призывной компании военный следственный отдел информирует граждан

Согласно примечания к статье 291 УК РФ (дача взятки) лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Кроме того, военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные статьями 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) и 338 УК РФ (дезертирство), освобождается от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств (в том числе применение к нему насилия сослуживцами или командирами) либо если состояние здоровья военнослужащего не позволяло ему проходить военную службу.

Военнослужащий добровольно заявивший о себе 384 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации в обязательном порядке будет направлен в военный госпиталь для прохождения военно-врачебной комиссии на предмет годности к военной службе.

384 военный следственный отдел расположен по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 20, контактный телефон 8(843)292-15-12. Все желающие заявить о преступлении, ставшем им известным, могут позвонить по нему или обратиться лично, а также направить обращение (заявление).

Все желающие заявить о преступлении, ставшем им известным, либо желающие заявить о себе, как о лице самовольно оставившем часть (дезертирство) или ранее давшем взятку (столкнувшимся с вымогательством взятки), могут позвонить по нему или обратиться лично.