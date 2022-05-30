Спасателям удалось найти 14 тел погибших в результате крушения самолета в Непале. По заявлению представителя Tara Air Сударшана Бартаулу, самолет врезался в гору и разлетелся на куски в радиусе 100 метров, передает газета The Kathmandu Post.

Число погибших - не окончательно, поисковая операция продолжается.

Воздушное судно канадского производства Twin Otter вылетело утром в воскресенье из аэропорта города Покхара в Джомсом, через несколько минут связь с ним пропала. На его борту находились 22 человека. Среди них 13 непальцев, четверо индийцев и два гражданина Германии.