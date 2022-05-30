В западных СМИ активно распространяется информация о том, что состояние здоровья Путина оставляет желать лучшего. А некоторые пошли дальше и объявили, что на самом деле российский президент умер, но данный факт скрывают, и на публике появляются его двойники. В интервью французскому телеканалу TF1 глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что эти заявление - откровенная ложь.

Лавров отметил, что Путин появляется на публике ежедневно, и каждый может лично наблюдать за ним и его активностью.

"Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи", — подчеркнул Лавров.

Ранее зарубежные СМИ почти "похоронили" министра обороны РФ Сергея Шойгу. И тогда Лавров также опроверг слухи.

"Все живы, все здоровы, и все работают <...> регулярно это можно видеть на экранах телевизора, в соцсетях, все правительство работает, вся администрация работает", — подчеркнул министр иностранных дел.