В сегодняшнего дня, с 30 мая, в Казани подорожал проезд в городском метро. Теперь стоимость одной поездки при оплате наличными увеличилась до 36 рублей.

Если пассажир платит безналичным способом, например, транспортной картой или банковской картой, то стоимость проезда теперь составляет 31 рубль. Если оплата осуществляется билетами длительного пользования на сто и более поездок, то стоимость одной поездки в метро составляет с сегодняшнего дня 23 рубля.

Стоимость провоза ручной клади сверх установленных норм составит 31 рубль.