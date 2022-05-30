От огня спряталась в шкафу и умерла: 5-летняя девочка задохнулась во время пожара

В Красноярском крае произошел страшный пожар, который унес жизнь 5-летней девочки. Малышка решила спрятаться от огня в шкафу и задохнулась от дыма.

В частном доме жили бабушка с дедушкой, их взрослые сын и дочь, а также двое внуков от дочери – 3-летний мальчик и 5-летняя девочка. Предположительно, возгорание произошло от замыкания проводки на веранде.

В это время дети и их дядя спали, дедушка не был дома, а мать детей вместе с бабушкой работали в огороде. Заметив дым, женщины побежали в дом. Разбудив лежавшего дома мужчину, они стали искать детей. Мальчика удалось найти и вынести из горящего дома: он надышался гарью, но выжил. Девочку найти не удалось. Огонь успел охватить весь дом – взрослые покинули его.

Позже девочку обнаружили в шкафу – она была мертва. Состояние ее брата удовлетворительное. Бабушка получила ожоги 1–2 степени.

По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело. Идет проверка.