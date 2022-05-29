В Татарстане состоялось прощание со старшим сержантом, погибшим во время спецоперации на Украине

В Нижнекамске прошла церемония прощания с погибшим во время спецоперации на Украине старшим сержантом Равилем Рамазановым. Мероприятие провели в селе Верхняя Уратьма, возле Дома культуры.

В последний путь солдата провожали десятки человек. У покойного на родине остались жена и двое сыновей.

Рамазанов был призван на службу в армии в 2003 году. Он служил в Чечне. В 2005 году был уволен в запас. В 2014 году мужчина подписал контракт и отправился на службу в Самарскую область. Спустя несколько месяцев он вернулся в Нижнекамск.