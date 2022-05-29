Военкомат Челнов пояснил, почему незрячему мужчине с ДЦП отправили повестку в армию

Военкомат Комсомольского района Набережных Челнов прокомментировал случай с повесткой в армию для 28-летнего незрячего челнинца, страдающего ДЦП.

«В соответствии с положением о воинском учете гражданину, достигшему 27-летнего возраста, необходимо прибыть в военкомат для оформления и получения военного билета. В случае невозможности прибытия гражданина процедуру оформления и получения военного билета может осуществить его законный представитель. Приглашение Сергея Ситдикова в военкомат было связано лишь с вышеуказанными процедурами», - цитируют сообщение военкомата «Челнинские известия».

В военном комиссариате также опровергли информацию об утере личного дела Сергея Ситдикова.