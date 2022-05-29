Облили ледяной водой, напали и начали душить: Подростки избили школьника на глазах у родителей

В Новосибирске два подростка избили 11-летнего школьника. Сначала они облили мальчика ледяной водой, затем напали сзади и начали душить, передает НГС. Очевидцами инцидента стали соседи, гулявшие во дворе дома, где все произошло. Мать агрессивных брата и сестры тоже была там и спокойно наблюдала за избиением.

По словам одного из очевидцев, бил и душил жертву мальчик, а сестра пинала его по голове. Оказалось, подростки являются грозой двора для всех местных детей. Отец семейства пропагандирует насилие: ничего страшного в таком поведении своих детей он не видит.

Мать потерпевшего обратилась в полицию. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.