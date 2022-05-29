Отмечены особым знаком: Глоба пообещал двум знакам Зодиака в июне крутые изменения в судьбе

Советский и российский астролог Павел Глоба, давая прогноз на июнь 2022 года, отметил, что особенным месяц станет для двух знаков Зодиака. Для них он будет переломным моментом, точкой, в которой судьба даст крутой поворот. Но перемены не должны пугать, поскольку они будут носить исключительно позитивный характер.

Лев

Для Льва наступает белая полоса, трудности последних месяцев начинают отступать, напряжение спадает. Льву в июне поступит потрясающее предложение, которое поможет сменить работу, увеличить доходы и, вероятно, что Лев может решиться даже на переезд в другой город или страну, где начнет новую жизнь с чистого листа.

Водолей

Водолеям стоит ожидать большой загрузки на работе, но, несмотря на обилие задач и хлопоты, наметится важное событие - в июне Водолею предстоит сделать очень важный выбор, от которого будет зависеть, по какому сценарию будет далее развиваться его жизнь. Не спешите, все взвесьте, астролог считает, что Водолей сумеет качественно улучшить свою жизнь.