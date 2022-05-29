Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести подготовку к дополнительным мерам социальной поддержки населения. Накануне на совещании в Доме правительства он напомнил, что Путин поручил на 10% поднять МРОТ, пенсии и прожиточный минимум.

"Так, с июня текущего года на 10 процентов будут увеличены пенсии неработающим пенсионерам, и отделениям пенсионного фонда необходимо своевременно произвести перерасчет и обеспечить выплаты. С 1 июня также вырастает прожиточный минимум — на 10 процентов. А с 1 июля на 10 процентов увеличивается минимальный размер оплаты труда. Эти решения позволят поднять доходы жителей республики, особенно социально уязвимых категорий граждан", — цитирует Минниханова его пресс-служба.

На выполнение этих мер потребуют дополнительные средства из бюджета Татарстана, отметил Минниханов. Он дал поручение Минфину и правительству РТ подготовить как можно быстрее расчеты.