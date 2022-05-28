Сотрудники полиции в подмосковном Колпино чудом успели спасти от педофила 12-летнюю девочку, которая пропала. Оказалось, что подростка заманил в свою квартиру педофил, где он и пытался ее изнасиловать.

Мать пропавшей школьницы сообщила полиции, что дочь вышла на прогулку, но внезапно перестала отвечать на телефонные звонки, не выходит на связь.

Оперативники обнаружили пропавшую через час на улице Танкистов в квартире. Девочка была в гостях у 29-летнего жителя Оренбургской области, который пытался ее изнасиловать. Педофил угрожал жертве.

Девочка рассказала стражам порядка, что с мужчиной познакомилась в социальных сетях, и он предложил встретиться, поесть мороженого. Пострадавшая девочка госпитализирована, извращенец задержан, теперь ему грозит до 20 лет колонии.