В 33 странах мира медики выявили 650 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей. Такое количество, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зарегистрировано с начала апреля.

Как отмечается в заявлении ВОЗ, пока этиология этого тяжелого острого гепатита остается неизвестной. Специалисты продолжают пытаться выяснить, что именно поражает детей. Из общего числа заболевших 38 детям понадобилась трансплантация печени. 9 детей скончались.

На Европейский регион приходится 374 случая гепатита неизвестного происхождения. Из них 34% зарегистрировали врачи во Великобритании. Как заявили в ВОЗ, 75,4% случаев заболевания приходится на возраст детей до 5 лет.

Специалисты предполагают, что реальное количество заболевших детей в мире может быть в десятки раз больше, просто они официально не выявлены ввиду недостаточного эпиднадзора в ряде государств.