Советский и российский астролог Павел Глоба уверен, что июнь 2022 года будет очень интересным месяцем, когда жизнь многих изменится так кардинально, что вам и во сне не снилось.

Благоприятные дни месяца: 1, 16-17, 23 и 30. На эти даты всем стоит планировать наиболее важные и ответственные дела. Неблагоприятными днями станут 5 и 6 июня, и в эти дни лучше посвятить себя дому, хобби, отдыху, не планируя ничего важного.

Овен

Овну в июне предстоит в прямом смысле слова бороться за место под солнцем. Но успех будет вашим, и можно не сомневаться, что Овен со всем справится. Вот только не стоит делиться своими успехами с коллегами, это может привести к зависти и козням, которые нанесут урон репутации Овна.

Глоба советует Овнам за зарабатыванием денег не забывать о том, что у них есть родные, семья, друзья. Они будут остро нуждаться в вашем участии.

Телец

Тельцам придется в июне сделать некий важный выбор: возможно, между работой и личным. И выбор целиком и полностью Телец должен сделать сам, без подсказок со стороны. С финансами все будет довольно неплохо, но от лишних трат воздержитесь.

В конце июня, возможно, придет малоприятная новость о близком человеке, вы узнаете его с нелицеприятной стороны.

Близнецы

Близнецам пора побыть в хорошем смысле слова эгоистами: купить что-то себе, обновить гардероб, сделать прическу. Для вас наступает благоприятное время для новых знакомств, и одно из них может оказаться судьбоносным.

В июне у Близнецов будут большие подвижки по карьерной лестнице, это удачное время для самообразования и совершенствования своих умений.

Рак

Раки - настоящие счастливчики июня.У них откроются новые перспективы в работе, в личных отношениях. Финансовое положение удастся поправить ко второй половине июня.

Глоба предостерегает знак: возможны трудности и даже смешные и нелепые ситуации, в которые Рак может попасть, если не будет детально разбираться в том или ином вопросе.

Лев

Для Львов июнь будет удачным, важно лишь в нужное время оказаться в нужном месте. Могут предложить новую работу, новые возможности. Если не потерять шанс изменить жизнь, то быстро Львы смогут стать лидерами и добиться карьерных высот.

Глоба советует Львам не заводить мелких интрижек, это может печально закончиться. А вот серьезное знакомство вполне может стать верным и правильным выбором.

Дева

Девы будут ставить трудовые подвиги, показывая всем, что они еще "ого-го". В итоге в середине июня финансовые трудности удастся разрешить. Поток денег будет достаточно стабильным, а потому Глоба не советует Девам в начале лета брать в долг или давать в долг.

Возможны некоторые сложные моменты в личных отношениях, в семье, но они преодолимы.

Весы

Для Весов июнь может стать отправной точкой в новую жизнь. Судьба даст шансы на улучшение финансового положения, на новую работу, новое хобби, а одинокие Весы встретят своего человека, с которым смогут быть счастливы до конца жизни.

Новые знакомства могут перерости в серьезные отношения.

Скорпион

Скорпионы в целом будут успешны, но особенно повезет Скорпионам творческих профессий. Глоба советует представителям знака не тревожиться по мелочам, а отпустить сложные ситуации и дождаться, пока время все само расставит по своим местам.

Будьте более решительны, двигаясь к цели. И не забывайте о близким - им в июне понадобится ваша помощь.

Стрелец

У Стрельца появятся важные изменения в общественном и карьерном положении, и на фоне новых хлопот он может позабыть, что его близкие ждут и любят его, нуждаются во внимании.

В этом случае, предупреждает астролог, могут возникнуть конфликты. Избежать их поможет правильное планирование своего времени: не забывайте о тех, кто рядом.

Козерог

В июне откроется много интересных перспектив для подработки. И тут Козерог рискует попасть в лапы мошенников, будьте очень внимательным и осмотрительны, все зависит от вас. На большие доходы рассчитывать не стоит, но финансовая удача вам благоволит, не упускайте такой шанс.

В конце месяца обязательно отдохните.

Водолей

Для Водолея наступает период очень крутых перемен. Принимайте решения сами, не просите ни у кого совета. Только ваша интуиция подскажет, как правильно будет поступить. На работе в июне будет много задач, которые потребуют внимания.

На романтические встречи времени не останется, зато Водолей заработает на отпуск и сможет хорошо отдохнуть уже в июле или августе.

Рыбы

В июне Рыбы могут найти себе новое хобби, которое их захватит самым волшебным образом. Не ограничивайте фантазию, возможно, это хобби когда-нибудь станет доходным делом.

С деньгами у Рыб все отлично, самое время начать планировать свой долгожданный отпуск. Проведите его так, как мечтали, но обязательно с близкими вам людьми.