Правоохранители задержали пятерых уже бывших сотрудников полиции в Екатеринбурге. В ходе следствия выяснилось, что один из них оказался не просто взяточником, но еще и насильником.

Все пятеро задержаны в качестве обвиняемых по уголовному делу о крупных взятках и превышении полномочий. Взятку в размере 1,3 миллиона рублей им дал наркоторговец, чтобы не быть привлеченным к ответственности.

Следователи установили, что один из уже бывших оперативников надругался над жительницей Верх-Исетского района. Он подавил ее сопротивление, угрожая расправой.