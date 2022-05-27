В Бугульме 22-летний мужчина попытался за ночь угнать сразу два авто, одно из них он потом умышленно поджег. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД Бугульминского района.

Владелец "ВАЗ-2106" оставил свой автомобиль незапертым на ночь у дома. А утром, проснувшись, не увидел машину на месте. Машина нашлась недалеко от дома, но без аккумулятора. Он обратился в полицию. И в тот же день с заявлением в полицию обратился другой мужчина - владелец "Оки", его машину не только пытались угнать, но и спалили.

Личность угонщика была установлена. Им оказался нигде не работающий 22-летний бугульминец. Молодой человек во всем признался и пояснил, что машина ему очень была нужна, чтобы срочно добраться в деревню к бабушке.

"Шестерку" он не смог завести, даже с толкача. Не вышло и с "Окой", и ее он спалил, чтобы замести следы.

По двум фактам неправомерного завладения транспортными средствами, а также по поджогу салона автомашины возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.