В ряде регионов России отменен масочный режим, в Москве и Петербурге введена ковидная амнистия, но в Татарстане, как стало известно сегодня, 27 мая, пока не планируется отменять обязательное ношение защитных медицинских масок. Подобная мера продолжает действовать на федеральном уровне, и из федерального центра особых указаний на этот счет в регион не поступало, сообщила на пресс-конференции в "Татар-информ" заместитель главы республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

"Масочный режим закреплен в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации", – отметила Авдонина.

Как только будет соответствующее постановление главного санитарного врача РФ, в республике смогут решить вопрос с отменой масочного режима. По словам Авдониной, говорить об этом преждевременно, поскольку "коронавирус никуда не ушел".