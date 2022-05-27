Гидрометцентр Татарстана представил прогноз на выходные дни и начало новой рабочей недели. И если пока еще республика находится в зоне арктического циклона, льют дожди, наблюдаются заморозки, то скоро погода изменится.

В выходные, 28 и 29 мая, будет облачно с прояснениями. Могут пройти дожди, в отдельных районах Татарстана будут грозы с сильным ветром до 20 метров в секунду, но уже станет теплее: ночью до 12 градусов тепла, днем - 16-22 градуса.

А в начале недели придет долгожданный антициклон, и 30 и 31 мая осадки прекратятся. В ночные часы будет +7..+13˚, днем - +19..+25˚.