В Казани и Богатых Сабах будут открыты государственные юридические бюро, помощь в которых будет для жителей совершенно бесплатной. Об этом рассказал министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Бюро будут бесплатно оказывать юридическую помощь малоимущим. Кроме этого сами бюро будут мобильными - для оказания бесплатной юридической помощи в районах республики федеральный центр выделил специальный автомобиль.

Проект государственных юридических бюро реализуется на федеральном уровне, сейчас подобные организации существуют уже в 28 регионах страны.