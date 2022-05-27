В Башкирии игроки команды "Торос" надругались в гостинице над своим товарищем. Разместившись в гостинице "Башкортостан", один из мальчиков предложил поиграть в сексуальные игры, но один из членов команды отказался.

Остальные игроки начали избивать 10-летнего спортсмена, а потом надругались над ним, пишет "ГорОбзор".

Подростка окунали головой в унитаз, мочились ему на лицо. Известно, что насилие продолжалось несколько дней.

Узнав о случившемся, мать пострадавшего обратилась к юристам за помощью. В настоящее время Следственный комитет РБ проводит проверку.