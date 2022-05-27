Гарнизонный военный суд в Нальчика отказал в иске 115 бывшим бойцам Росгвардии, которые пытались оспорить их увольнение из-за несоблюдения условий контракта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Конфликт случился на почве отказа росгвардейцев ехать участвовать в спецоперации на Украину.

"Судом установлено, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными. В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными", - говорится в сообщении.

Заседание суда было закрытым, сообщалось, что закрыли его от СМИ "в целях исключения случаев разглашения сведений, составляющих военную тайну".