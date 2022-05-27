Дракой закончился передел сфер влияния на кладбище в Набережных Челнах. Не поделили клочок земли для захоронения копщики ритуального агентства, которое принадлежит бизнесмену, и люди начальника кладбища.

По сообщению Chelny-biz.ru , вторые намеренно пытались сорвать похороны, чтобы устранить с похоронного рынка конкурентов - людей предпринимателя.

"Пошла самая настоящая драка. Закончилось тем, что здесь появился ЧОП, который не пускает на территорию кладбища мою личную машину: "Все заезжают, а ты нет". Они сейчас физически моих копщиков выкинули из кладбища. Пацаны мои стоят с лопатами в сторонке", - сказал предприниматель, который считает себя стороной незаконно обиженной.

В дирекции погоста говорят, что их сотрудники просто наводили на кладбище порядок, а сотрудники частного агентства начали копать там, где хоронить и не планировалось - там идет благоустройство.

"Когда люди приходят заявление писать, а не агенты, (если агент, то у него должна быть доверенность), они должны предъявить либо свидетельство о смерти, либо заключение врача, - заявил начальник кладбища. – Ты работай, пожалуйста, но делать надо это согласно постановлению. Может они криминальный труп хоронят? Нам нужен порядок. Не могу я так принять!".

Предприниматель пожаловался в полицию. А пока могильщики выясняли непростые рабочие отношения, похороны покойного отложились на несколько часов.