Денежные магниты: Павел Глоба назвал, кому из знаков Зодиака повезет с деньгами в июне 2022 года

Советский и российский астролог и публицист Павел Глоба уверен, что в июне с финансовым везением все отлично будет у трех знаков Зодиака, поскольку влияние Меркурия на них будет максимальным с первых дней первого летнего месяца.

Важно лишь заметить знаки, которые будет посылать представителям Зодиака судьба, и использовать их с максимальной эффективностью.

Телец

Тельцы вступают в период, когда деньги будет легко не только заработать, но и накопить. А потому Глоба советует Тельцам не транжирить средства, а создавать себе финансовый запас на всякий случай. Во второй половине июня Тельцы могут рассчитывать на получение премии, неожиданное повышение зарплаты, на бонусы.

Рак

Ракам предстоит очень интересный месяц: будет много нового, захватывающего, возможно, отпуск пока не стоит планировать, поскольку на работе и в карьере намечаются существенные сдвиги с ростом доходов и социального положения, естественно. Глоба советует Ракам сосредоточиться на рабочих задачах, это обязательно отметит руководство.

Козерог

Для Козерогов наступит время, когда деньги будут сами идти в руки. И никаких усилий особых Козерогу прилагать не придется: появятся возможности заработать и подработать, вернут долги, подарят нечто ценное, кому-то придет известие о наследстве. Глоба советует Козерогам обязательно потратиться часть доходов на благотворительные цели, и тогда период финансового везения продлится.