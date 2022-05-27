Российский генерал, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов рассказал о ходе спецоперации на Украине. Соответствующее интервью он дал журналистке Оксане Кравцовой.

Шаманов напомнил, что на Украине с советских времен сохранились военные учебные заведения, расположенные почти в каждом регионе страны, сохранена и школа подготовки кадров для армии.

"Поэтому те, кто рассчитывал, что нас [на Украине] будут встречать с цветами... Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток [спецоперации]", — заметил он и добавил, что впоследствии "удалось преодолеть эту составляющую", однако России "еще предстоит немало сделать".

По словам Шаманова, быстрой спецоперации не получится. Денацификация Украины может занять от 5 до 10 лет. При этом будет сложно сформировать там власть, которая не запачкана связями с нацистами.

При этом он считает, что, если этих двух явлений не произойдет, Украина не нужна России в качестве нового субъекта федерации.