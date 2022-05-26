Верховный суд Татарстана поставил точку в резонансном деле о сожжении женщины заживо. Мужчина в селе Шугурово Лениногорского района спалил возлюбленную и признан виновным. Ему дали 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В ходе расследования и судебных заседаний было установлено, что в августе прошлого года 29-летний мужчина и его 32-летняя подруга вместе употребляли алкоголь, а потом легли спать. Ночью мужчина проснулся и по непонятной ему самому причине поджег одежду на подруге. Женщина от тяжелых ожогов скончалась.

Утром мужчина позвонил в полицию и заявил, что его подруга вдруг скончалась. Правоохранители быстро выяснили, что на самом деле произошло, и задержали мужчину, который вскоре признался в убийстве.

Ранее парень был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и за убийство. На свободу вышел по УДО в 2016 году.