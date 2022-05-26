В Москве скончалась пожилая пенсионерка, и ее единственным наследником оказался выходец из Средней Азией. Историей заинтересовались журналисты КП и выяснили, что 74-летняя женщина перед своей смертью успела выйти замуж на 32-летнего таджика.

По словам соседей, женщина была одинока. Единственная дочь умерла несколько лет назад. Однако около года назад жители дома стали замечать, что у Марины Петровны появился кавалер, прогуливающийся с ней под руку. По словам соседей, после знакомства с молодым человеком пенсионерка стала замкнутой и скрытной, перестала поддерживать отношения с окружающими, а затем внезапно исчезла из дома. Выяснилось, что она продала свою трехкомнатную квартиру и переехала жить в однушку.

Парень никогда больше не появлялся. А когда появился в квартире бабушки, то в тот же день она и умерла. Азнур сам заявил в полицию о смерти пожилой супруги.

Эксперты установили, что "бабушка скончалась от острой сердечной недостаточности", следов насильственной смерти обнаружено не было.

Вдовец стал единственным наследником, куда делись деньги от продажи трехкомнатной квартиры, он не говорит.