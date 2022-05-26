В Забайкальском крае, в поселке Агинское, вооруженный 28-летний мужчина ворвался на территорию местной школы в тот момент, когда там репетировали выпускной, сообщает KP.RU.

Мужчина начал угрожать старшеклассникам, его попытались убедить уйти, и тогда он достал пистолет. Оружие оказалось пневматическим. По словам некоторых очевидцев, это было травматическое оружие.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские задержали агрессора и оставили под стражей на 48 часов. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, мотивы мужчины устанавливает Следком.