В Набережных Челнах готовятся установить гастрономический рекорд - пожарить самый большой в России шашлык, длина которого составит около 300 метров. Жарить гигантский шашлык будут в два дня - 25 и 26 июня, сообщает "Татар-Информ" со ссылкой на организатора события Алексея Ковалева.

"Цель мероприятия — устроить праздник, привлечь народ после снятия ограничений по Covid-19. Местные компании смогут проявить себя, а люди отдохнуть. На первый день запланирована детская дискотека, знакомство с меню, ресторанами, заведениями Набережных Челнов. Также планируем привлечь компании из других городов Татарстана и России. Сейчас ведутся переговоры с сыроварней, также нужны производители сувениров", — отметил Ковалев.

Мировой рекорд установить не представляется возможным из-за санкций.

300-метрой шашлык после регистрации рекорда раздадут зрителям совершенно бесплатно.

Согласно условиям регистраторов рекорда, на одном метре шампура должен быть зажарен один килограмм мяса. Сейчас организаторы события в поисках компании, которая сможет изготовить длинные шампуры. Шашлык приготовят из говяжьей шеи.