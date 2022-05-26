Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал польскому руководству показать, на что способна Россия: если будет указание от Путина, то ему надо лишь несколько секунд. Видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

"Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны", — сказал он.

Также Кадыров дал руководству Польши дружеский совет: забирать своих наемников и оружие с Украины и идти домой. Он считает, что власти Польши ведут "нехорошие игры" с Россией. По его мнению, если Варшава продолжит "играть под дудку Запада и Америки", то это "к хорошему не приведет".