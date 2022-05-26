С 1 июня в России будут повышены пенсии неработающим пенсионера на 10%. Также на 10% увеличат МРОТ и прожиточный минимум, такое поручение дал глава государства Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ.

Путин напомнил, что с 1 января страховые пенсии проиндексировали на 8,6%.

"Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции",— заявил Путин.

Прожиточный минимум с 1 июня поднимется до 12 919 рублей в среднем по стране. Размер минимальной оплаты труда составит 15 278 рублей в месяц. Соответственно, автоматически с 1 июня вырастут на 10% все пособия, которые привязаны к прожиточному минимуму.

По словам Владимира Путина, необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жилья.

"Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума",— сказал президент.