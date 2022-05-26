В Ульяновске в больнице скончался 13-летний мальчик, которого в трамвае зверски избили трое взрослых мужчин. Об этом со ссылкой на родных ребенка сообщает "КП". Правоохранительные органы также подтверждают факт смерти мальчика.

Инцидент случился накануне в трамвае маршрута № 22. Очевидцы рассказали, что мужчины начали бить мальчика из-за того, что последний нецензурно выражался в общественном месте. Эта версия проверяется.

Мужчины вышли на той же остановке, что и подросток, и жестоко избили его. Ребенка забрали в больницу, предположительно, с черепно-мозговой травмой, но врачи уже не смогли ему помочь.

Двое мужчин, устроивших драку, задержаны. Зачинщик конфликта пока находится на свободе.