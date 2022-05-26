Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук заявил, что "ДДТ" прекращает концертную деятельность в России. Его цитирует StarHit.

"В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!" — отметил он.

Шевчук признался, что ему крайне неприятно терять слушателей, но он признает право каждого самостоятельно решать, чем вдохновляться, чье творчество слушать.

"Мы поем для всех, для меня человек — это ценность, мне неважно, где этот человек живет. Я для людей работаю. Перечислял деньги детям Донбасса через фонд доктора Лизы, сейчас работаю бесплатно, все гонорары перевожу нуждающимся", — сказал он.

Напомним, что ранее на Шевчука составили административный протокол после его концерта в Уфе. На выступлении Шевчук резко раскритиковал спецоперацию на Украине и дал собственное определение слову "родина":

"Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", — заявил Шевчук со сцены.

После выступления за кулисы к нему пришли полицейские, которые долго беседовали с музыкантом, а потом составили протокол.