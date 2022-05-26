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Новости Казани и РТ

08:04, 25.05.2022
Позор нации: школьницу из семьи мигрантов избили и связали в Казани
06:00, сегодня
Избранные: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые в июне станут любимчиками судьбы
05:00, сегодня
21-летний сын воспитательницы шарил под одеялами девочек в детсаду и хватал их за интимные места
13:00, 20.05.2022
Как казанцам выбрать банк для бизнеса: 7 критериев для успешного старта
00:01, сегодня
Спокойно стоял и смотрел, как они не могут выбраться: мужчина поджег дом с экс-женой и детьми внутри
20:00, 25.05.2022
Певица Наргиз задержана в Домодедово и будет депортирована из России
14:40, 04.04.2022
Какие магазины мебели и стройматериалов возвращаются на российский рынок?
19:00, 25.05.2022
В Казани представили нового начальника Управления МВД по городу
16:43, 25.05.2022
В МЧС назвали три озера в Казани, в которых купаться опасно и запрещено
15:32, 27.03.2022
Свадьба без кредитов: что казанские пары точно смогут себе позволить в 2022 году
16:36, 25.05.2022
Татарстан стал местом притяжения туристов со всей страны
16:34, 25.05.2022
Рустам Минниханов не намерен вмешиваться с скандал с кадровыми вопросами в Рубине
14:28, 22.06.2021
Самое время экономить: теперь казанцы знают, где вылечить зубы дёшево и качественно
16:23, 25.05.2022
В Татарстане водитель манипулятора погиб от удара электрическим током
16:15, 25.05.2022
Тела двоих родных братьев обнаружили около жилого дома
13:27, 02.05.2022
До белорусского трикотажа дело не дойдет: где теперь казанцы будут покупать одежду
16:06, 25.05.2022
Спит с кем попало: свидетель избиения 15-летней из семьи мигрантов в Казани рассказал о ней
15:33, 25.05.2022
Матвиенко призвала не устраивать в РФ охоту на ведьм из-за несогласных со спецоперацией на Украине
12:50, 13.05.2022
Теперь казанские родители могут выбрать все для ребенка за 20 минут
15:17, 25.05.2022
Будет очень неприятно: синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погоды 26 мая
15:05, 25.05.2022
Мужчина в Татарстане избил отца и убил его ловким броском доски, а сам попал в больницу
09:44, 11.03.2022
Импортозамещение на полную: казанцы разобрались, как обойтись без Икеи
15:00, 25.05.2022
«Открытие Инвестиции» победили в двух номинациях Investfunds Awards
14:51, 25.05.2022
В Татарстане после гибели 14-летнего мотоциклиста в ДТП с автобусом возбудили дело
13:43, 14.04.2022
Ночная Казань: где развлекается не только молодежь, но и взрослые
14:38, 25.05.2022
Власти Татарстана рассказали, будет ли в регионе вводиться ковидная амнистия
13:59, 25.05.2022
Хочется бургер? Врачи рассказали, что тяга к жирному и сладкому - очень опасный признак
13:42, 25.05.2022
Кошмар длился 14 лет: мужчину обвинили в насилии над падчерицей, впервые это случилось в 3 года
13:28, 25.05.2022
Отмыли, причесали: появились снимки звезды Дома-2 Григоренко, который недавно был бомжом
12:55, 25.05.2022
В Казани с 1 по 6 июня пройдёт фестиваль «ПушкинФЕСТ»: чем удивят казанцев?
12:27, 25.05.2022
Вгоняй меня в долги: пожизненно осужденный бандит требует с Госсовета Татарстана 3 миллиона рублей
12:24, 25.05.2022
билайн бизнес и АО «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты месторождений
12:14, 25.05.2022
Клиенты активнее скачивают приложения соцсетей и мессенджеров – Tele2
12:00, 25.05.2022
В Казанском Кремле рассказали, будет ли Татарстан брать шефство над территориями Донбасса
11:52, 25.05.2022
Пьяный водитель в Казани взял на таран три машины: три человека, включая ребенка, пострадали
11:20, 25.05.2022
Жалующимся на отсутствие компенсации за QR-коды перевозчикам в РТ напомнили, кто такой Минниханов
11:00, 25.05.2022
ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам
10:57, 25.05.2022
Тела трех человек нашли в коллекторе у строящегося дома
10:09, 25.05.2022
Остекление и отделка балконов под ключ
09:36, 25.05.2022
Требуется парень чуть за 20: 63-летняя Мадонна объявила кастинг на роль молодого любовника
09:22, 25.05.2022
В Татарстане сократили количество пляжей
09:09, 25.05.2022
Запорожская область Украины следом за Херсонской попросилась в состав РФ
09:00, 25.05.2022
Банк «Открытие»: 63% жителей ПФО не поменяли планы на летний отпуск
08:32, 25.05.2022
Выпускник пришел с оружием: 21 человек погиб в начальной школе Техаса
08:16, 25.05.2022
В Татарстане в частном доме погибли мужчина и женщина
06:00, 25.05.2022
Могут себе позволить: Глоба сообщил, кому из знаков Зодиака не придется считать копейки в июне
05:00, 25.05.2022
Не хотели погостить: 35-летний мужчина силой удерживал в квартире трех девушек
01:00, 25.05.2022
Надоели: мужчина облил тещу и жену бензином и поджег их
00:01, 25.05.2022
Новорожденную девочку похоронили, а потом откапали из могилы живой
20:00, 24.05.2022
Вильфанд рассказал, когда жителям Татарстана можно ожидать прихода летнего тепла
19:00, 24.05.2022
Стало известно о еще пятерых погибших на Украине выпускниках Казанского танкового училища
16:33, 24.05.2022
Регина Тодоренко на большом сроке беременности улетела из России
16:14, 24.05.2022
На бывшего татарстанского полицейского завели дело за прыжки на голове у задержанного
16:03, 24.05.2022
В Казани рабочие разбирают часть стены Казанского Кремля
15:46, 24.05.2022
Верховный муфтий России заявил, что Запад хочет занять место дьявола
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
15:32, 24.05.2022
Ушел из дома и не вернулся: в Казани ищут пропавшего 12-летнего мальчика
15:13, 24.05.2022
Подростки заподозрили 13-летнего ровесника в гомосексуализме и жестоко с ним поступили
14:58, 24.05.2022
Житель Татарстана плюнул в плакат с буквой Z и получил наказание
14:38, 24.05.2022
В Татарстане захотели создать центр трансплантологии для всего ПФО
14:28, 24.05.2022
Жизни важнее: Шойгу заявил, что Россия сознательно затягивает наступление на Украине
14:07, 24.05.2022
Завербованный СБУ подросток готовил теракты в школах Татарстана и других регионов
14:05, 24.05.2022
Услышать город: нейросеть написала трек для Казани
13:55, 24.05.2022
Тело 27-летней девушки нашли в частном доме с перерезанным горлом
13:47, 24.05.2022
Зеленский рассказал, что у Украины есть план Б на случай его гибели
13:17, 24.05.2022
Аномально, но это реальность: в Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 25 и 26 мая
13:06, 24.05.2022
В Казани стало известно, когда и где в июне будут отключать горячую воду
12:52, 24.05.2022
Таможня дала добро: жительницу Казани мошенники обвели на 315 тысяч, представившись таможней
12:00, 24.05.2022
В Казани из-за ситуации в стране отложено строительство поликлиники в «Салават Купере»
06:30, 23.05.2022
Россияне не хотят вступать в брак с полицейскими и чиновницами
03:30, 23.05.2022
Не сошлись во мнениях по поводу Украины: мужчина воткнул ручку в глаз своему оппоненту
17:30, 22.05.2022
Спасатели достали из Волги тело мужчины
11:11, 22.05.2022
Мужчина выпрыгнул из горящей квартиры с третьего этажа
06:30, 16.05.2022
Началась проверка Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования
04:30, 16.05.2022
Мужчина сгорел заживо на пожаре в Татарстане
17:11, 15.05.2022
Сначала брызнул в лицо перцовкой: Неизвестный ранил молодого человека из пистолета и скрылся
16:21, 15.05.2022
Встреча с инспекторами была неизбежна: задержали пьяного подростка на угнанном каршеринге
14:35, 15.05.2022
Прокуратура начала проверку: Подросток выпустил в сверстника девять пуль из пневматического оружия
12:13, 15.05.2022
В Татарстане спасатели ищут тело утонувшего рыбака
06:30, 14.05.2022
Требуют молчать о национальности убийцы:Власти оказывают давление на семью поляка, убитого украинцем
04:30, 14.05.2022
В Татарстане посетитель кафе до смерти избил знакомого
19:37, 13.05.2022
В Челнах под мостом найдено тело велосипедиста
17:13, 13.05.2022
Падение записала камера: упав с 9 этажа, погиб мужчина
13:57, 13.05.2022
В Челнах стартовал громкий процесс над черным риэлтором, которая обманула людей на 1,5 млрд рублей
11:13, 13.05.2022
Снова она: Агина Алтынбаева устроила скандал теперь из-за бесплатных билетов на аттракционы Челнов
09:44, 13.05.2022
Ударил по голове: Мужчина избил полицейского туалетным ершиком
07:00, 13.05.2022
О чем думали родители?: 1,5-годовалого ребенка срочно госпитализировали с отравлением марихуаной
04:30, 13.05.2022
Осталась поплавать в бассейне: арестовали мужчину за изнасилование двенадцатилетней россиянки
03:00, 13.05.2022
Не выжил никто!: Пассажирский самолет рухнул, пролетев чуть более 100 километров после взлета
19:24, 12.05.2022
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15:23, 12.05.2022
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14:09, 12.05.2022
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Фото: profile.ru

Избранные: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые в июне станут любимчиками судьбы

26.05.2022, 06:00 44 prokazan.ru
Июнь обещает быть довольно насыщенным месяцем: события будут сменяться быстро, новости будут поступать отовсюду, и многим будет не слишком комфортно в такой обстановке. Но два знака Зодиака, считает советский и российский астролог и публицист Павел Глоба, могут ни о чем не беспокоиться: звезды будут на их стороне, и именно они станут настоящими избранными, любимчиками Фортуны.

Стрелец

Стрельцам все будет нипочем. Никакие тревоги, проблемы и неприятности не смогут нарушить внутреннего равновесия представителей знака. Они будут собранными, дисциплинированными, стойкими и рассудительными, а потому будут уже с первых чисел июня щедро вознаграждены Вселенной: у них появятся деньги, они смогут организовать свой отдых, появятся новые знакомые, которые изменят жизнь Стрельцов - предложат новую интересную работу, подарят массу положительных эмоций, помогут найти ответы на давно мучившие вопросы.

Скорпион

Скорпионы, наступает время, когда вы сможете добиться значительных успехов во всем, за что будете браться. Представителям знака Глоба обещает везение в работе, выгодные сделки и интересные предложения, рост доходов. Одиноким Скорпионам можно рассчитывать на судьбоносную встречу, а семейные смогут наконец решить все разногласия миром и достичь домашней гармонии. Скорпионы могут в июне даже поиграть в лотерею - им обязательно улыбнется удача.
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До медового месяца не дошло: На второй день после свадьбы жена убила мужа во время празднования
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Задержан любитель «перформансов»: Мужчина ходил голым, приставал к прохожим и напал на ребенка
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Курс доллара впервые с 2018 года опустился ниже 58 рублей
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Новобрачная одним ударом убила своего жениха прямо на свадьбе
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При раскопках частного дома рабочие нашли останки нескольких человек
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Застрелил троих, продолжил пить, мог убить четвертую: Задержан подозреваемый в тройном убийстве
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Учительница поставила школьника на колени, заставляя извиниться
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Застрелили и оставили в частном доме: Расследуется тройное убийство после обнаружения тел мужчин
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Классика жанра:Сантехник соблазнил замужнюю клиентку,снял интим на видео и шантажировал,требуя денег
04:30, 20.05.2022
Пришла с работы, вскрыла замок и нашла тела: Женщина обнаружила у себя дома убитых мужа и свекровь
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Ученика второго класса нашли мертвым в день рождения его мамы
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Мужчина без причин набросился на 14-летнего мальчика на улице и нанес удар ножом в горло
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Сантехник шантажировал пенсионерку секс-видео с ее участием
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Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
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Замкомандира Айдара* попытался спрятаться в РФ под видом беженца
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Хотел откосить от алиментов, притворившись собакой: Приставы нашли горе-отца у него дома под одеялом
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Сенатор Клишас заявил, что импортозамещение в РФ полностью провалилось, а отчеты - бравурные
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
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07:16, 27.03.2021
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07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью