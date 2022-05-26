Избранные: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые в июне станут любимчиками судьбы

Июнь обещает быть довольно насыщенным месяцем: события будут сменяться быстро, новости будут поступать отовсюду, и многим будет не слишком комфортно в такой обстановке. Но два знака Зодиака, считает советский и российский астролог и публицист Павел Глоба, могут ни о чем не беспокоиться: звезды будут на их стороне, и именно они станут настоящими избранными, любимчиками Фортуны.

Стрелец

Стрельцам все будет нипочем. Никакие тревоги, проблемы и неприятности не смогут нарушить внутреннего равновесия представителей знака. Они будут собранными, дисциплинированными, стойкими и рассудительными, а потому будут уже с первых чисел июня щедро вознаграждены Вселенной: у них появятся деньги, они смогут организовать свой отдых, появятся новые знакомые, которые изменят жизнь Стрельцов - предложат новую интересную работу, подарят массу положительных эмоций, помогут найти ответы на давно мучившие вопросы.

Скорпион

Скорпионы, наступает время, когда вы сможете добиться значительных успехов во всем, за что будете браться. Представителям знака Глоба обещает везение в работе, выгодные сделки и интересные предложения, рост доходов. Одиноким Скорпионам можно рассчитывать на судьбоносную встречу, а семейные смогут наконец решить все разногласия миром и достичь домашней гармонии. Скорпионы могут в июне даже поиграть в лотерею - им обязательно улыбнется удача.