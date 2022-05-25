Нового начальника Управления МВД по Казани представил сегодня, 25 мая генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.

Ведомство в столице Татарстана возглавил Надир Закиров.

Хохорин призвал сотрудников МВД по Казани помочь новому шефу разобраться с организацией деятельности и взаимодействия со всеми правоохранительными структурами города.

Закиров родился в Арском районе в 1970 году. Окончил Казанский государственный университет и Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах начал в 1992 году.