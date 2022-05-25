В МЧС назвали несколько мест отдыха у воды в Казани, где купаться опасно и запрещено. Об этом заявил руководитель казанского инспекторского отделения центра ГИМС главного управления МЧС России по РТ Денис Мокеев.

Под запрет попало Изумрудное озеро, а также озеро в парке Победы и Малое Лебяжье. В этих местах не прошли проверки качества воды и дна.

"В этих местах купаться запрещено. Спасательные посты там есть, но там не все работы выполняются в части обследования дна или получения допуска от Роспотребнадзора по качеству воды", — заявил Мокеев.