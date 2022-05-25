В Москве на Кунцевской улице найдены тела двух мужчин - родных братьев. По данным ГСУ СК по Москве, смерть обоих мужчин наступила в результате множественных тяжелых травм.

Как выяснилось, в квартире, где находились оба, случилось возгорание. По данным городской прокуратуры, дверь была закрыта на ключ изнутри и заблокирована пододвинутым холодильником.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Следственная группа пытается восстановить картину трагедии.