Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что общество не должно устраивать "охоту на ведьм" только потому, что кто-то не одобряет спецоперации РФ на Украине. Общество, считает Матвиенко, само "отторгнет поведение" тех, кто не согласен с очевидным. А если на них еще и открыть "охоту на ведьм", то это усугубит тяжелую ситуацию стране.

"Нам надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется. Я думаю, что само общество дало ответ, реакция общества дало ответ на поступки некоторых людей. Это самое важное — что общество отторгло такого рода поведение в самый тяжелый для страны момент, когда всем надо было трезво, взвешенно думать об интересах страны, обеспечении безопасности, о защите суверенитета",— сказала Матвиенко на заседании Совфеда (цитата по ТАСС).