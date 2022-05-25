Сильная тяга к употреблению жирной и сладкой пищи, если она систематическая и почти не проходит, может говорить о первых признаках развития у человека деменции. Статья с результатами медицинского исследования опубликовало британское издание Daily Express.

Потребность в углеводах при развитии болезни Альцгеймера, поясняют специалисты фонда Alzheimer’s, вполне естественна: мозг старается получить больше энергии, его функции утрачиваются.

Чаще всего заболевание проявляется в лобно-височной форме. Обычно у пациентов начинаются заметные проблемы с речью и поведением, сопровождающиеся частичным разрушением психики. Но это - потом. Сначала 9 из 10 пациентов отмечали невероятную тягу к сладостям и жирной еде.