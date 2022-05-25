С 1 по 6 июня в Казани пройдет фестиваль традиционной русской культуры «ПушкинФЕСТ». Он посвящен дню рождения великого поэта Александра Пушкина, который появился на свет 6 июня 1799 года. В этом году со дня рождения поэта исполнится 233 года.

Организаторами выступили культурный центр имени Пушкина и министерство культуры Татарстана.

На протяжении шести дней казанцы и гости города смогут наслаждаться классической музыкой и традиционный блюдами русской кухни, посещать балы, знакомиться с нормами дворянского этикета.

Выступят творческие коллективы, в частности театр Петрушки из Санкт-Петербурга, этнопевица Екатерина Бурдаева из Москвы, казанская группа "Медвежий угол".