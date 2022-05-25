Пожизненно осужденный в 2006 году 44-летний Рафик Замалиев обратился в Вахитовский суд Казани с исковым заявлением, требуя с Госсовета Татарстана целых 3 миллиона рублей.

"Вогнать в долги" чиновников заключенный решил не просто так. Он считает, что приговор о пожизненном сроке ему выносил судья, который был назначен на должность с нарушениями, а потому моральный вред ему, Замалиеву, совершенно очевиден.

Замалиев получил суровый приговор за серию убийств, совершенных в 2005 году в Казани. Тогда, в нулевых, он собрал банду из трех человек. Троица убила двух милиционеров и одного гражданского с целью наживы, напоминает "Бизнес Онлайн". В 2006-м Замалиеву и еще одному его товарищу дали пожизненные сроки, а третьему фигуранту дела - 18 лет колонии строгого режима.