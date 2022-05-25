Американская культовая поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер и актриса Мадонна открыла кастинг на роль своего будущего любовника. Основное требование к соискателям - возраст чуть за 20, мускулистое телосложение, сообщает The Mirror.

Недавно Мадонна рассталась с 28-летним танцором Ахламаликом Уильямсом.

К новому любовнику у певицы большие и жесткие требования: помимо перечисленного, парень не должен иметь никаких морщин и седых волос.

Мадонна поручила своей команде подобрать для неё несколько вариантов потенциальных возлюбленных, добавив, что это важный год для певицы, и она хочет, чтобы её сопровождали на мероприятиях и помогали ей расслабиться за кулисами.