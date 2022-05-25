Власти Запорожской области высказали желание вступить в состав России. Об этом заявил член ВГА Запорожья Владимир Рогов.

По его словам, пишет РИА "Новости", у региона есть только одно будущее - стать полноценным субъектом России. Чиновник добавил, что для полноценной адаптации населения понадобятся "считанные месяцы", поскольку местные жители "абсолютно русские по ментальности".

"Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", - заявил Рогов.

7 мая о таком же желании заявили и власти Херсонской области Украины.