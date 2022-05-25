Могут себе позволить: Глоба сообщил, кому из знаков Зодиака не придется считать копейки в июне

В первый летний месяц три знака Зодиака смогут рассчитывать на невероятную финансовую щедрость от Вселенной. С деньгами будет все отлично, представители этих знаков смогут ни в чем себе не отказывать и позволить себе и отдых, и отпуск и исполнение заветной мечты.

Так считает советский и российский астролог Павел Глоба, предупреждая, что эти знаки не должны слепо уповать на небеса, нужно ловить свой шанс удачи, пока он есть.

Овен

Овны смогут достичь внутреннего равновесия между потреблением, потребностями и доходами. Но случится не только это: появится возможность сменить работу на предложение с более высокой оплатой и большими перспективами на будущее. Интересные предложения поступят уже в первой декаде июня.

Вторую же половину месяца астролог рекомендует посвятить отдыху и хобби, вы сможете это себе позволить.

Водолей

Водолею откроются доселе закрытые возможности карьерного роста. А это означает, что у знака появится выбор, который поможет существенно укрепить финансовую основу и создать "подушку безопасности". Также Водолею стоит отложить средства на отдых, уже скоро они понадобятся. Астролог советует знаку взять отпуск в конце июня или даже в начале июля - это время будет оптимальным для отличной подзарядки сил.

Рыбы

Рыбы смогут рассчитывать на то, что им вернут долг, подарят что-то ценное, также Рыбы в июне могут выиграть в лотерею. Что касается основой деятельности, то менять работу Рыбам астролог пока не советует, но вот поговорить с руководством о повышении оплаты уже пора.

Рыбы смогут отправиться в отпуск в любое время в июне и в июле - эти месяцы будут малопродуктивны в рабочем плане, а потому идеальны для отдыха. Рыбы смогут завести новые знакомства и на отдыхе им придут в головые новые потрясающие творческие идеи.