В Свердловской области 35-летнего жителя поселка Ачит подозревают в насильственном удержании трех девушек в его квартире на улице Механизаторов.

Мужчина, как установили следователи, распивал дома алкоголь, компанию ему добровольно согласились составить три знакомых девушки. В какой-то момент гостьи начали собираться домой, но мужчина не хотел отпускать девушек, она угрожал им ножом и несколько суток не позволял выйти из его квартиры. Одной в итоге удалось сбежать, она и обратилась в полицию.

Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Мужчине может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.